Более 200 россиян прибыли на родину из Денпасара

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Вывозной рейс для россиян из Денпасара, Бали, прибыл в Самару, следует из данных онлайн-табло самарского аэропорта.

Согласно данным Минкомсвязи России, на рейс зарегистрировались более 200 человек, часть из них вышла в Самаре, остальные будут доставлены в Сочи. Посадка самолета в сочинском аэропорту ожидается в 10.20 по местному времени.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.