Число зараженных коронавирусом в Ирландии возросло до 18,5 тысяч

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Количество инфицированных коронавирусом в Ирландии за сутки превысило отметку в 18,5 тыс. человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление национальной службы здравоохранения страны.

По информации ведомства, за последние 24 часа в стране было выявлено 377 новых случаев заражения, погибли 42 человека.

Всего с начала пандемии в Ирландии умерли 1063 пациента с коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения в настоящее время составляет 18 561.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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