В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди

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Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разрешить россиянам старше 65 лет гулять по очереди рядом с домом и во дворе, пишет РИА «Новости».

«Было бы правильно, если бы пожилые люди получили возможность прогулок хотя бы во дворах своих домов», — сказал Рязанский.

Рязанский добавил, что списки с очередностью могли бы вести старшие по подъезду или управляющие компании, чтобы обеспечить социальную дистанцию.

В России коронавирусом заразились 74 тыс., скончался 681 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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