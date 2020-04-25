В Молдавии число заражений коронавирусом превысило 3,3 тысячи

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В Молдавии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 194, достигнув 3304, пишет Минздрав страны.

Также сообщается о 94 погибших и 825 выздоровевших пациентах. С 17 марта в Молдавии действует чрезвычайное положение и закрыты границы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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