В Финляндии число заражений коронавирусом приблизилось к 4,5 тысячи
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Финляндии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 89, достигнув 4475, пишет институт здравоохранения и социального развития страны.
Также сообщается о 186 погибших и 2500 выздоровевших пациентах .
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Саудовской Аравии число заражений коронавирусом превысило 16 тысяч
— Число заразившихся коронавирусом в США превысило 900 тысяч