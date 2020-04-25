В Финляндии число заражений коронавирусом приблизилось к 4,5 тысячи

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В Финляндии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 89, достигнув 4475, пишет институт здравоохранения и социального развития страны.

Также сообщается о 186 погибших и 2500 выздоровевших пациентах .

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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