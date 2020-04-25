Число заразившихся коронавирусом в США превысило 900 тысяч

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В США число инфицированных коронавирусной инфекцией превысило отметку в 900 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Согласно представленной статистике, с начала эпидемии в стране умерли уже 51 949 человек из 905 333 заболевших.

Стоит отметить, что в настоящее время Соединенные Штаты являются лидерами по смертности от коронавируса и по числу зараженных этой инфекцией.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Всего в мире заражены более 2,8 млн человек, выздоровели более 812 тыс. пациентов, умерли — 198 072.

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