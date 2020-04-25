Лукашенко заявил, что в ближайшие пять лет в Белоруссии появится новая конституция
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новая конституция страны будет принята в ближайшие пять лет, передает агентство БелТА.
Лукашенко отметил, что вопрос конституции не снимается.
«Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую конституцию», — сказал глава государства.
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