Лукашенко заявил, что в ближайшие пять лет в Белоруссии появится новая конституция

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новая конституция страны будет принята в ближайшие пять лет, передает агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что вопрос конституции не снимается.

«Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую конституцию», — сказал глава государства.

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