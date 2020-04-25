Инфекционисты рассказали о «скачках» числа заболевших COVID-19 в РФ за неделю

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Инфекционисты поделились мнением относительно того, свидетельствуют ли скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России за последнюю неделю о выходе на плато. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Под плато подразумевается достижение наивысшего уровня заболеваемости и его дальнейшее снижение.

Так, за последнюю неделю прирост инфицированных в РФ варьировался от 4,2 до 6 тысяч. 19 апреля было выявлено максимальное число заболевших — 6 060. Далее, 20 апреля, прирост резко сократился — до 4 268 случаев. 21 апреля зараженных было 5 642, 22 апреля — 4 774 и 24 апреля число новых пациентов вновь подскочило до 5 849.

Глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов отметил, что эти данные свидетельствуют о скором выходе на плато по заболеваемости. По его мнению, это произойдет в конце мая, после чего коронавирус пойдет на спад.

Доктор медицинских наук Николай Малышев, в свою очередь, считает, что эти цифры говорят пока о напряженности ситуации.

По его словам, говорить о том, что Россия выходит на плато, можно будет, когда число госпитализированных за день будет равняться числу выписанных из стационара или когда общее число заболевших будет равняться числу выздоровевших. Врач предполагает, что страна выйдет на плато по заболеваемости не раньше начала июня.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 68 622 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,7 млн.

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