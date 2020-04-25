В Мурманской области за сутки COVID-19 заразились больше 190 человек
В Мурманской области за сутки заразились коронавирусом больше 190 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«По состоянию на 23.30 24 апреля в Мурманской области подтверждено 193 новых случая заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общее число заразившихся в регионе составляет 856 человек. При этом большинство заражений зафиксировано стройплощадке центра строительства морских сооружений в Белокаменке – 686. За прошедшие сутки там выявили 192 новых случая инфицирования.
В Мурманской области выздоровели от коронавируса 70 пациентов, 782 находятся на лечении, четыре человека умерли.
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