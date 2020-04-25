Землетрясение магнитудой 5 произошло в Румынии
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На востоке Румынии произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.
Подземные толчки были зафиксированы в 1.04 по времени UTC в румынском уезде Вранча.
Очаг землетрясение был на глубине 23 км.
Данные о жертвах и разрушениях не поступали.
Отмечается, что землетрясение ощущалось в столице Румынии, которая находится 194 км от эпицентра, а также в соседней Молдавии.
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