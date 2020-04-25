Вывозной рейс с россиянами из Гоа прибыл в Екатеринбург

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В аэропорту Кольцова в Екатеринбурге приземлился самолет с россиянами, которые покинули Гоа из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на борту авиалайнера было 199 человек, в том числе двое детей.

Уточняется, что на рейс имели права зарегистрироваться граждане России из Новосибирска, Екатеринбурга, а также из Томской, Кемеровской, Иркутской, Омской, Новосибирской и Свердловской областей, Республики Алтай, Красноярского и Алтайского краев.

Это третий вывозной рейс для россиян из Гоа. Первые два были совершены в Москву и Казань.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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