Ранее отмененный вывозной рейс из Рима состоится 29 апреля

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Вывозной рейс для россиян из Рима запланирован на 29 апреля, сообщается в специальном Telegram-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Самолет проследует по маршруту Рим — Санкт-Петербург — Москва, вылет должен состояться в 14.10 по местному времени, говорится в сообщении. Отмечается, что перелет возможно исключительно для граждан России, проживающих Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Изначально вывозной рейс из Рима был запланирован на 15 апреля, однако за день до вылета появилось сообщение о его отмене.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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— Вывозные рейсы для россиян из Рима и Амстердама отменены