Более 30 медиков заразились коронавирусом в больнице под Челябинском

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Более тридцати медиков заразились коронавирусом в больнице Златоуста, где зафиксирована вспышка инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Челябинской области.

Всего в больнице заразились коронавирусом 82 человека, в том числе 36 медицинских сотрудников, среди которых есть одна беременная женщина, заявили в региональном минздраве. Также заболевание выявлено у 31 пациента больницы, 12 человек, контактировавших с зараженными, и троих прибывших из других регионов страны.

По последним данным, в России зарегистрировано 68662 случая заражения COVID-19. При этом 615 человек скончались, 5568 выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.