Вывозной рейс с россиянами прибыл в Москву из Франкфурта-на-Майне

<img src="//img.gazeta.ru/files3/620/12834620/RIAN_5868879.HR-pic905-895x505-34551.jpg">

Россияне, проживающие в Москве или Московской области, доставлены на родину вывозным рейсом из Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщает посольство России в Германии на своей странице в Facebook.

Приоритетное право посадки на самолет было предоставлено россиянам, которые находятся «в экстренной гуманитарной ситуации», говорится в сообщении.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 50 тысяч россиян хотят вернуться домой из-за границы

— «Ъ»: владелец S7 назвал сроки открытия международного авиасообщения

— Минтранс назвал число вернувшихся на родину из-за рубежа за месяц россиян