Вывозной рейс с россиянами прибыл в Москву из Франкфурта-на-Майне
Россияне, проживающие в Москве или Московской области, доставлены на родину вывозным рейсом из Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщает посольство России в Германии на своей странице в Facebook.
Приоритетное право посадки на самолет было предоставлено россиянам, которые находятся «в экстренной гуманитарной ситуации», говорится в сообщении.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
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