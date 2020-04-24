Голикова призвала оценить возможность ослабления ограничительных мер

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Вице-премьер России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что важно оценить возможность и сроки ослабления ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничения в России действуют уже месяц, население от них устало, отметила Голикова.

Всего в России зафиксировано 68 622 случая заражения коронавиурсом нового типа, за них 615 с летальным исходом. За все время пандемии излечиться от коронавирусной инфекции смогли 5568 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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