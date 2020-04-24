РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

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В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан заявил, что традицией храма является изображение на его стенах исторических личностей.

По его мнению, одним из таких исторических событий стало вхождение в состав России полуострова Крым. Он также добавил, что изображение Иосифа Сталина появилось, потому что его срисовывали с исторической фотографии.

«Этот храм возводится в честь Победы, и не изобразить Парад Победы нельзя. Там будет еще ряд мозаичных картин с партизанами, с участниками ВОВ», — подчеркнул Стефан.

Председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин отметил, что появление Путина и главы Минобороны России Сергея Шойгу на мозаике храма не согласовывалось с ними.

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