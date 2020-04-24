Массовые мероприятия по сдаче крови отменены в России из-за коронавируса

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Учреждения службы крови ввели меры по противодействию распространению коронавируса нового типа, заявила глава российского Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В рамках борьбы с коронавирусом нового типа отменены массовые акции по сдаче крови, введены дополнительные ограничения по допуску доноров, усилен эпидемиологический режим, отметила Скворцова.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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