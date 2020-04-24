Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

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Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

В соответствии с решением суда, Волчек арестован до 22 июня 2020 года, заявили пресс-службе. Аналогичная мера пресечения избрана в отношении бизнесмена Зураба Плиева, который совместно с Волчеком обвиняется в покушении на мошенничество.

Денис Волчек был задержан оперативниками центрального аппарата ФСБ России утром 22 апреля. Причиной задержания стало уголовное дело, возбужденное в столичном управлении Следственного комитета России по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в особо крупном размере).

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