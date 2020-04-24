Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Краснодаре

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В результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Краснодаре погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Предварительно, произошел хлопок газа. Один человек погиб», — говорится в сообщении.

Известно, что значительных разрушений не произошло. В квартире, в которой был взрыв, выбиты окна.

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