Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Краснодаре
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В результате взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Краснодаре погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«Предварительно, произошел хлопок газа. Один человек погиб», — говорится в сообщении.
Известно, что значительных разрушений не произошло. В квартире, в которой был взрыв, выбиты окна.
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