В МГУ предупредили о катастрофических наводнениях летом 2020 года

Глобальное потепление и климатические изменения могут вызвать серьезные наводнения в России в 2020 году. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры гидрологии МГУ, кандидат географических наук Дмитрий Магрицкий.

«Сейчас наблюдается большая гидроклиматическая неустойчивость, которая сопровождается увеличением наиболее опасных интенсивных дождевых осадков. Если до недавнего времени таких дождей могло быть один-два раза в 5-10 лет, то в связи с климатическими изменениями их становится в два-три раза больше», — пояснил специалист.

В зоне повышенного риска находится черноморское побережье Краснодарского края. Это связано с тем, что на горных реках паводок образуется всего за нескольких часов, поэтому подготовиться к наводнению практически невозможно. Также опасность наводнения из-за чрезмерных осадков может ожидать Ростовскую область и Ставропольский край, подчеркнул эксперт.

Чрезвычайные ситуации могут возникнуть и на Алтае, поскольку в этом году там накопилось много снега, что усугубит процесс половодья в мае.

«По прошедшей зиме и нынешней весне мы видим, что с климатом происходят аномалии. Они продолжатся и летом. Где-то обязательно будут наводнения, связанные с заторами льда. На Урале и в Сибири мы уже видим неустойчивость ледяного покрова – он то начинает двигаться, то опять замерзает. Это все может повлечь катастрофические последствия в виде наводнений с ущербом», — отметил гидролог.

При этом на севере европейской части России, а также в бассейнах Дона и Волги серьезных наводнений быть не должно, сообщил Магрицкий.

Ранее в Институте мировых природных ресурсов США провели исследование, в результате которого выяснили, что к 2030 году количество наводнений в мире увеличится вдвое – по данным ученых, к концу десятилетия от них пострадают около 147 млн человек.

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