Главврач больницы в Москве показал загруженную реанимацию с больными COVID-2019

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Главный врач московской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко показал видео из реанимации с больными коронавирусом. Запись опубликовал оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Вечорко рассказал, что в последнее время поступает все больше молодых пациентов в возрасте около 40 лет в тяжелом состоянии. Им требуется проведение искусственной вентиляции легких. По словам главврача, реанимация работает в загруженном режиме.

Для того чтобы избежать попадания в отделение интенсивной терапии, Вечорко советует соблюдать режим самоизоляции, а в случае обнаружения симптомов ОРВИ, незамедлительно обращаться к врачу.

В России на данный момент зарегистрировано 62 773 случая заражения коронавирусом, 555 человек умерли, 4 891 вылечились.

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