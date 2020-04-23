Воробьев допускает, что ситуация с коронавирусом может усложниться в мае

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев полагает, что май может стать еще более сложным месяцем в борьбе с коронавирусом. Об этом губернатор сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Наша задача — понять, что в следующем месяце нас ждет, может быть, еще более сложный период. И этот сложный период мы с вами должны пройти», — сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что самоизоляция в Москве и Подмосковье дает положительный результат: число новых заражений снижается.

В России коронавирусом заразились около 63 тысяч, скончались 555 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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