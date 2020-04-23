Протоиерея Агейкина похоронили на территории Елоховского собора
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Настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерея Александра Агейкина, скончавшегося из-за коронавируса, похоронили на территории храма. Об этом сообщается на сайте собора.
Отмечается, что отпевание и погребение протоиерея совершил в четверг, 23 апреля, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий (Чашин).
Сообщается также, что тело умершего погребено на территории храма, за алтарем.
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