В Москве поток людей снизился на полмиллиона после введения пропусков

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В Москве более чем на 500 тыс. снизился поток людей с момента ввода цифровых пропусков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

По его словам, эти данные говорят об эффективности данной системы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 62 773 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,6 млн.

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