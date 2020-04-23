Граждане с ОРВИ могут сообщить властям, если у них не взяли анализ на COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/79/13038079/Depositphotos_336868908_l-2015-pic905-895x505-54338.jpg">

Больные с ОРВИ могут сообщить властям, если у них не взяли анализ на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, при подозрении на COVID-19 у пациентов с симптомами ОРВИ должны взять анализ на инфекцию и назначить соответствующее лечение. Также врач обязан приехать к пациенту на дом, если был совершен вызов.

«Если медицинская помощь по какой-то причине не была оказана в должном объеме, пациент может обратиться на единую горячую линию по вопросам коронавируса и сообщить о нарушении», — уточнила Ракова.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,5 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России закончилась эпидемия гриппа

— Роспотребнадзор назвал сходства и различия между коронавирусом и гриппом

— Карантин для больных ОРВИ: Собянин ввел новые ограничения