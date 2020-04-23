Задержанного экс-депутата Дениса Волчека доставили в Москву в рамках следствия
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Задержанного ранее бывшего депутата Госдумы и предпринимателя Дениса Волчека доставили из Санкт-Петербурга в Москву в рамках следственных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Отмечается, что Волчек подозревается в вымогательстве.
«Волчек был задержан и доставлен вчера [22 апреля] в Москву из Петербурга при поддержке сотрудников ФСБ <...> в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве», — сообщил источник.
По его словам, статус экс-депутата еще не определен, так как следствие продолжается.
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