В Приморье ищут опекуна для тигра Амура

Приморский сафари-парк ищет опекуна для тигра Амура из-за трудностей на фоне пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте парка.

В сложившейся ситуации у парка «нет доходов, но остались расходы», говорится в сообщении. Отмечается, что в текущих условиях приходится искать для животных опекунов. В частности, трое пенсионеров уже взяли под опеку сокола-сапсана и даурского журавля.

С просьбой стать опекуном «самого известного в мире тигра» Амура парк обращается в первую очередь к бизнесменам, так как месяц опеки над животным обойдется в 40 тыс. руб.

Тигр Амур прославился в 2015 году благодаря необычной дружбе с козлом Тимуром. Козла привели в вольер к хищнику в качестве добычи, однако Тимур не позволил тигру его съесть, а впоследствии стал его другом. Они вместе гуляли в общем парке. В ноябре 2019 года козел Тимур умер.

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