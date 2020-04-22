В ДНР зарегистрировали первую смерть пациента с COVID-19
В ДНР зарегистрировали первую смерть пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава ДНР.
Как стало известно, умершим оказался шестидесятилетний инфицированный.
По данным ведомства, он поступил в больницу уже в тяжелом состоянии. Первоначальным диагнозом мужчины была пневмония.
В общем в ДНР зафиксировано 67 случаев заражения COVID-19, двое заболевших излечились.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В ЛНР и ДНР возросло число инфицированных COVID-19 человек
— «Сделайте хоть что-то»: положение Донбасса в эпоху коронавируса
— Число инфицированных коронавирусом на Украине приближается к 5,5 тыс.