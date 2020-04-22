В ДНР зарегистрировали первую смерть пациента с COVID-19

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В ДНР зарегистрировали первую смерть пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава ДНР.

Как стало известно, умершим оказался шестидесятилетний инфицированный.

По данным ведомства, он поступил в больницу уже в тяжелом состоянии. Первоначальным диагнозом мужчины была пневмония.

В общем в ДНР зафиксировано 67 случаев заражения COVID-19, двое заболевших излечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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