В Кремле ожидают пика пандемии COVID-19 в середине мая

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пик пандемии коронавируса в стране ожидается в середине мая. Таким прогнозом он поделился в интервью CNBC.

По словам представителя Кремля, снижение числа новых случаев заражения, предположительно, начнется в конце мая. В данный момент этот показатель растет, но не угрожает системе здравоохранения, подчеркнул Песков.

Пандемия коронавируса, как отметил он, представляет угрозу не только для жизни и здоровья людей, но и для мировой экономики.

В России на данный момент зарегистрировано более 2,5 млн случаев заражения COVID-19, 180,5 тыс. человек умерли, 706,8 тыс. вылечились.

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