Собянин предложил использовать систему цифровых пропусков во всех регионах РФ

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Мэр столицы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на другие российские регионы, цитирует ТАСС.

Он признался, что подобные идеи о распространении системы пропусков на близлежащие регионы он слышал от коллег. По его мнению, электронные пропуска можно распространить не только на близлежащие регионы, но и на другие регионы. «С целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах», — добавил чиновник.

По его словам, введение пропусков во всей России позволит отслеживать перемещение граждан.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 57 999 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны, вылечились 4 420 человек, скончались 513.

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