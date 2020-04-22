Песков отреагировал на сообщения о нехватке средств защиты для врачей

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу сообщений врачей о нехватке средств защиты для борьбы с коронавирусом в регионах. Об этом пишет РИА «Новости».

Он сказал, что в некоторых районах и лечебных учреждениях действительно может наблюдаться дефицит индивидуальных средств защиты.

Однако в каждом регионе существует свое министерство здравоохранения, которое должно обладать объективными данными. Именно оно должно являться главным адресатом этой информации от врачей.

«Сейчас главное — это обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей. И любые требования врачей в этом плане должны исполняться», — произнес Песков.

Представитель Кремля также отметил, что каждый день ведется работа над тем, чтобы предотвратить такие возможные дефицитные ситуации.

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