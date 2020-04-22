Вывозной рейс с паломниками и студентами прибыл из Саудовской Аравии в Россию

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Вывозной рейс с 228 россиянами на борту прибыл из Саудовской Аравии в Махачкалу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта города.

Среди прибывших в Россию больше всего дагестанцев, есть жители Чечни, Ингушетии и других субъектов России. При этом практически все пассажиры — паломники, задержавшиеся в Саудовской Аравии после совершения малого хаджа, и студенты учебных заведений.

Как уточнили в аэропорту, приземление прошло в штатном режиме.

Планируется, что всех пассажиров сначала осмотрят специалисты Роспотребнадзора, после чего их отправят на двухнедельный карантин.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

В мире инфицированы вирусом более 2,5 млн человек, выздоровели более 696 тыс. пациентов, умерли — 177 780.

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