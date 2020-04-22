Москва продолжает лидировать среди регионов с коронавирусом

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В Москве за сутки заразились коронавирусом 2548 человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Telegram-канале.

После Москвы больше всего инфицированных в Подмосковье – 631 и Санкт-Петербурге – 294.

Общее число зараженных в столице — 31 981, в Московской области — 6 590, в Петербурге — 2 267.

Среди регионов с коронавирусом лидируют Ленинградская область (537), Нижегородская область (929), Коми (527), Мурманская область (506) и Краснодарский край (481).

Ранее сообщалось, что в России за сутки коронавирус был зафиксирован у 5236 человек.

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