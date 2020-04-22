В Москве от COVID-19 вылечились 2267 человек

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В Москве от коронавирусной инфекции вылечились 2267 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Отмечается, что за минувшие сутки выздоровление зафиксировано у 210 пациентов.

«Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови также будет способствовать увеличению этой положительной динамики», — отметила Ракова.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,5 млн.

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