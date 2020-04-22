Более 170 россиян доставили из Индии в Казань

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Рейс «Гоа-Казань» со 171 пассажиром на борту приземлился в аэропорту Казани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы главы республики Лилию Галимову.

По ее словам, из 171 доставленных россиян 76 являются жителями Татарстана.

Галимова уточнила, что прибывшие пройдут медицинское обследование и две недели будут находиться на карантине под наблюдением врачей.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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