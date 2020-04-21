NYT: Трамп остановит выдачу грин-карт
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Американский президент Дональд Трамп намерен временно остановить выдачу грин-карт. Об этом сообщает New York Times.
По данным издания, о своем решении глава Белого дома объявит во вторник, 21 апреля.
Грин-карта является постоянным видом на жительство в США, решение о приостановке выдачи затронет десятки тысяч людей.
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