NYT: Трамп остановит выдачу грин-карт

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Американский президент Дональд Трамп намерен временно остановить выдачу грин-карт. Об этом сообщает New York Times.

По данным издания, о своем решении глава Белого дома объявит во вторник, 21 апреля.

Грин-карта является постоянным видом на жительство в США, решение о приостановке выдачи затронет десятки тысяч людей.

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