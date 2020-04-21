В Ирландии число заражений коронавирусом превысило 16 тысяч
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В Ирландии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 388, достигнув 16040, пишет РИА «Новости».
Также сообщается о 730 погибших и 77 выздоровевших пациентах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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