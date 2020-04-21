В Молдавии число заражений коронавирусом превысило 2,6 тысячи

<img src="//img.gazeta.ru/files3/931/13056931/RIAN_6223246.HR-pic905-895x505-54314.jpg">

В Молдавии за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 66, достигнув 2614, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра здравоохранения страны Виорику Думбрэвяну.

«За последние сутки проведен 241 тест на коронавирус, из них 66 дали положительный результат», — сказала Думбрэвяну.

Всего в Молдавии коронавирусом заразились 12 тысяч, скончались 72 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число случаев заражения COVID-2019 в мире превысило 2,5 млн