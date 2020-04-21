Лукашенко не планирует уходить на самоизоляцию

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Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что лидер республики Александр Лукашенко не будет уходить на самоизоляцию. Об этом пишет РИА «Новости».

Она также отметила, что Лукашенко не контактировал в последнее время с игроком президентской хоккейной команды Дмитрием Мелешко, у которого был подтвержден коронавирус.

»Дмитрий заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске», — произнесла она.

В заключении Эйсмонт добавила, что белорусский лидер не планирует уходить на самоизоляцию, поскольку в этом нет необходимости.

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