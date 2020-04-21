В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

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В текущем году выпускники российских школ будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в своих школах, а не в соседних. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

«ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях», — говорится в сообщении.

В текущем году из-за ситуации с коронавирусом ЕГЭ начнется 8 июня, проект расписания экзаменов опубликован для общественного обсуждения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 52 763 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,4 млн.

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