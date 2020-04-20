В Подмосковье мужчина попытался погасить Вечный огонь

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В Подмосковье мужчина попытался погасить пламя на мемориале Вечного огня. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

Инцидент произошел в городе Подольск.

Полицейские задержали правонарушителя на месте преступления и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«Им оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья 2001 года рождения», — уточнила глава пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

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