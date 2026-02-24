Россиянин изрезал ножом сожительницу и лег спать

В Оренбурге 52-летний мужчина во время ссоры с сожительницей нанес ей три удара ножом, после чего лег спать, пострадавшую спасли. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел во время совместного распития алкоголя. Пара поссорилась на почве ревности, и мужчина схватил нож. Он ударил женщину в шею, грудную клетку и живот, а затем отправился спать. Пострадавшая смогла сама вызвать экстренные службы, ее госпитализировали.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, ему грозит до 10 лет лишения свободы. До суда фигурант будет находиться под стражей.

До этого в Красноярске 36-летняя женщина ударила ножом в шею 17-летнюю соседку по общежитию на почве ревности. Пострадавшую вовремя доставили в больницу, медики спасли ей жизнь. Нападавшую задержали, она была пьяна. Суд отправил ее в СИЗО. Возбуждено уголовное дело о покушении.

Ранее в Ленобласти мать напала на сына с ножом, мужчина не выжил.