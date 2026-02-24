Глава Евросовета прибыл на Украину

Глава Евросовета Антониу Кошта вслед за председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен прибыл на поезде в Киев. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в своем Telegram-канале.

Сибига поблагодарил европейских союзников за помощь Украине и отметил, что 24 февраля 2022 года «навсегда разделило историю Европы на «до» и «после».

Чуть ранее в этот день в украинскую столицу приехала фон дер Ляйен. Сибига встретил ее на вокзале с желто-голубым букетом.

Накануне газета Politico писала, что фон дер Ляйен и Кошта могли отменить свой визит в украинскую столицу из-за неготовности 20-го пакета санкций в отношении России.

О том, что Европейский союз планирует принять новый санкционный пакет против России, глава евродипломатии Кая Каллас сообщила в конце января. Как отмечал, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, что новые меры должны ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать «теневой флот» и пресечь схемы обхода санкций

20 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что представители стран — членов ЕС не смогли достичь согласия при обсуждении очередных ограничительных мер в отношении Москвы. Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что введение санкций заблокировал Будапешт.

Ранее в Госдуме назвали новый пакет санкций объявлением «танкерной войны».