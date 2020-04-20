60 вылечившихся от COVID-19 в Москве стали донорами плазмы для лечения от инфекции

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60 жителей Москвы, переболевших коронавирусом, согласились стать донорами плазмы крови для ускорения выздоровления пациентов в больницах, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

«Мы обратились к выздоровевшим с просьбой стать донорами плазмы для тех пациентов, которые еще находятся на лечении в больницах. Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек», — сказала Ракова.

Пациентам с COVID-19 проводят процедуры переливания плазмы крови доноров по предложению Клинического комитета минздрава столицы. Врачи полагают, что это поможет ускорить процесс выздоровления.

Всего в России зарегистрирован 47 121 случай заражения коронавирусом во всех регионах страны, вылечились 3 446 человек, умерли — 405.

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