Уголовное дело заведено против ранившего ножом полицейского уральца с COVID-19

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В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Урала с коронавирусом, который ранил полицейского ножом при попытке его принудительно госпитализировать. Об этом рассказали в СУ СК по региону.

Инцидент произошел 18 марта. По словам представителя областного главка МВД Валерия Горелых, мужчина с подтвержденным коронавирусом отказался ехать в больницу и напал на участкового, который помогал принудительно госпитализировать человека.

По данным следствия, во время нападения на правоохранителя гражданин был в состоянии алкогольного опьянения. Россиянина подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК страны «Применение насилия в отношении представителя власти». За такое правонарушение уральцу грозит до 5 лет тюрьмы. В настоящее время следователи допрашивают свидетелей происшествия, проводится судебная медицинская экспертиза пострадавшего полицейского.

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