В России провели более 2 млн тестов на коронавирус

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Более 2 млн тестов на выявление COVID-19 провели в России с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более двух млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остается 135 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, только за последние сутки медицинскими специалистами было проведено более 103 тыс. исследований.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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