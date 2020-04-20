В понедельник в Москве ожидается +10°С

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В Москве в понедельник, 20 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.

Так днем температура воздуха прогреется от +8°С до +10°С. Ожидается северный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до 0°С — +2°С. Скорость ветра усилится до 7 — 12 м/с, местами возможны порывы до 18 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.

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