На части территорий Кузбасса ввели ограничения из-за COVID

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Ограничения на передвижение в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19 были введены властями Кузбасса на части территорий. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegarm-канале.

Он отметил, что ограничения были введены на четырех территориях в рамках борьбы с распространением заболевания, а именно в Мысковском, Краснобродском, Беловском округах и Беловском муниципальном районе.

Так глава региона уточнил, что была приостановлена работа предприятий бытовых услуг, а также салонов красоты. Кроме того, работа учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых была переведена на режим 14-дневной работы.

Сотрудники с признаками ОРВИ должны быть отстранены от работы в таких учреждениях и пройти обследование.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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