Полицейский погиб при стрельбе в Канаде
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В Канаде 51-летний местный житель открыл стрельбу в провинции Новая Шотландия в городе Портапик. Об этом сообщает The Guardian.
В результате инцидента один полицейский получил ранения, а другая сотрудница полиции погибла. Раненый был госпитализирован.
Кроме того, жертвами стрельбы стали более 10 человек.
По данным правоохранительных органов, стрелявший был задержан и заключен под стражу.
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