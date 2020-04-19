Регионам будут выплачивать 100% стоимости ремонта дорог после ЧС
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Российские регионы смогут рассчитывать на финансовое обеспечение в размере 100% стоимости ремонта автомобильных дорог после чрезвычайных ситуаций, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.
Полная стоимость ремонта будет выплачиваться регионам в случае ликвидации последствий чрезвычайной ситуации федерального характера, указано в документе.
Кроме того основанием для получения регионом финансового обеспечения могут служить поручения президента или правительства России, в которых содержится указание о восстановлении поврежденных при ЧС дорог.